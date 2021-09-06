شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ونظيره المصري يناقشان تأثير كورونا على السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، إنه ناقش مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، تأثير كوفيد ١٩ على السياحة في البلدين والعالم، واتفقا على التعاون لبناء قطاع أقوى وأكثر استدامة وحفاظاً على البيئة.

كما ناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي, سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال السياحي، فضلاً عن التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

حضر اللقاء من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق، ووكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والمستشارة في وزارة السياحة سجا الحوشان.

ومن الجانب المصري نائب الوزير لشؤون السياحة غادة شلبي، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أحمد يوسف.