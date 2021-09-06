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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ النائبة هيام طباخ لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهانى للنائبة هيام الطباخ ممثلتها فى مجلس النواب، لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب كممثل بالعضوية عن مجلس النواب المصرى.
شاركت النائبة هيام الطباخ اليوم افتتاح اللقاء بمقر المنظمة الكشفية العربية بمدينة نصر والذى ويستمر الاجتماع الحالى بحضور ممثلى البرلمانات العربية حتى 9 سبتمبر الجارى.