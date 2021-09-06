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تنسيقية الأحزاب تهنئ النائبة هيام طباخ لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب

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القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهانى للنائبة هيام الطباخ ممثلتها فى مجلس النواب، لاختيارها بعضوية اتحاد البرلمانيين الكشفيين العرب كممثل بالعضوية عن مجلس النواب المصرى.

شاركت النائبة هيام الطباخ اليوم افتتاح اللقاء بمقر المنظمة الكشفية العربية بمدينة نصر والذى ويستمر الاجتماع الحالى بحضور ممثلى البرلمانات العربية حتى 9 سبتمبر الجارى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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