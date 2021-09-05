الرئيس الإيراني يصادق على تعيين حاكم لمحافظة خوزستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صادق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء الأحد، على تولي "صادق خليلي" منصب حاكم محافظة خوزستان العربية جنوبي إيران.

وذكر موقع الحكومة "دولت"، إن "مجلس الوزراء الإيراني عقد، مساء الأحد، جلسة صادق خلالها على تولي صادق خليلي، وزير الزراعة في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، حاكماً لمحافظة خوزستان".



وجاء القرار بعد زيارة قام بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى محافظة خوزستان كأول محطة له بعد توليه منصبه في مطلع أغسطس/آب الماضي.

وحل خليلي بهذا المنصب بدلاً من الحاكم الفعلي "قاسم سليماني دشتكي" الذي شهدت في عهده محافظة خوزستان احتجاجات شعبية واسعة ضد النظام والحكومة بسبب أزمة المياه والكهرباء.

وتولى خليلي البالغ من العمر 62 عاماً منصب وزارة الزراعة في الولاية الثانية من حكم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد من عام 2009 وحتى 2013، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تربية مدرس الإيرانية الحكومية، وتقلد مناصب مختلفة.

خليلي مولود بمدينة الأهواز العربية التي تعد عاصمة محافظة خوزستان وأكبر مدنها، ويبلغ سكان المحافظة قرابة 4 ملايين و700 ألف نسمة وفق آخر إحصائيات للحكومة الإيرانية.

وخوزستان الغنية بمواردها النفطية ومصانع البتروكيماويات والغاز والزراعة تعاني من مشاكل اقتصادية ومعيشية بسبب التمييز والحرمان الذي يواجه أبناء هذه الأقلية العربية على مدى السنوات الماضية، كما تتفشى البطالة وتنعدم فرص العمل في تلك المحافظة.

وكانت آخر موجة احتجاجات شهدتها مدن محافظة خوزستان هو منتصف يوليو/تموز الماضي بسبب أزمة المياه، وأقدمت السلطات على قمع المحتجين وقتلهم رغم اعتراف المرشد علي خامنئي بأحقية تلك الاحتجاجات والمطالب المرفوعة.

وقالت منظمات حقوقية محلية وأجنبية أن ما لا يقل عن 10 من المحتجين لقوا مصرعهم فيما اعتقل المئات من المتظاهرين، كما قطعت السلطات شبكة الإنترنت والهاتف بالمحافظة لعدة أيام.