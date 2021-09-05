واشنطن تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم الصاروخي الأخير لمليشيات الحوثي ضد السعودية.

وقال بلينكن إن هجمات مليشات الحوثي ضد السعودية تهدد حياة مواطنيها وندعو لوقفها على الفور.

وطالب مليشيات الحوثي بوقف إطلاق النار وإنهاء الهجمات التي تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، اعترض التحالف العربي 3 صواريخ باليستية وثلاث مسيرات مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية تجاه المملكة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية وجازان ونجران.

وتسببت عملية الاعتراض في تناثر الشظايا على حي (ضاحية الدمام)، ما أدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وعقب الهجمات الصاروخية الحوثية تواصلت ردود الفعل الدولية الغاضبة من الهجمات الحوثية المستمرة على السعودية.