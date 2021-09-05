صفحة جديدة من العلاقات بين السودان وإريتريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي بشأن العلاقات الثنائية.

وجاء رسالة أفورقي عبر السفير الإريتري بالخرطوم عيسى أحمد عيسى والذي التقى البرهان في مكتبه بالقصر الرئاسي، حيث أشاد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال اللقاء، بمستوى العلاقات الثنائية.



وأكد البرهان، عمق ومتانة العلاقة الثنائية بين الخرطوم وأسمرا، وبحسب بيان من مجلس السيادة السوداني، فإن سفير أسمرا بالخرطوم نقل إلى البرهان رسالة شفاهية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".

بدوره، أوضح السفير الإريتري في تصريح صحفي، أنه نقل خلال اللقاء لرئيس مجلس السيادة السوداني، تحيات الرئيس أسياس أفورقي.

وأضاف أن الرسالة تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية وتمتين أواصر حسن الجوار بين البلدين، إلى جانب تقوية التعاون في قضايا الإقليم.

وقال السفير الإريتري، إن الرسالة التي نقلها من الرئيس أفورقي لرئيس مجلس السيادة والتي وصفها بـ"الأخوية والودية" تركز على التنسيق والتعاون بين الرئيسين.

وأعرب عن أمله في أن يشمل هذا التنسيق والتعاون كل رؤساء المنطقة من أجل الاستقرار والتنمية في الإقليم.

وتشهد العلاقات السودانية الإريترية تطورا مضطردا منذ عزل نظام الإخوان عن الحكم في الخرطوم.

وأسهم سقوط نظام البشير في إنهاء حقبة سوداء من العلاقات السودانية الإريترية والتي تسببت فيها السياسات العدائية للنظام الإخواني.

وتبادل قادة البلدين زيارات رفيعة المستوى أسهمت في تطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا.