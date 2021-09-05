الرئيس اليمني يوجه بحشد كل الإمكانيات لدحر الانقلاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بحشد كل مقدرات الدولة لدحر قوى التمرد والانقلاب الحوثي الذي يسعى لفرض التجربة الإيرانية.

وأكد الرئيس هادي خلال لقائه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ، والداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان أنه لا يمكن القبول بالتجربة الإيرانية مطلقاً من قبل الشعب اليمني.

وحيا الرئيس هادي صمود قوات الجيش والأمن والمقاومة الشعبية المرابطين على ثغور اليمن ويقدمون دروساً في التضحية والفداء لنصرة وطنهم ومجتمعهم.



وأشاد الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات العزة والكرامة في مواجهة قوى التمرد والانقلاب الحوثية الإيرانية.



وأشار هادي إلى أن المليشيات الإيرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل .



وثمن الرئيس هادي مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.