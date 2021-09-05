شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب مملكة تونغا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 8ر5 درجة على مقياس ريختر مملكة تونغا، وهي دولة أرخبيلية تقع جنوبي المحيط الهاديء أمس الأحد.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 100 كيلومتر تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 77ر21 درجة جنوبا وخط طول 02ر174 درجة غربا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.