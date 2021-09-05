باكستان.. مقتل 4 أشخاص بتفجير انتحاري في جنوب غربي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني، وأصيب 19 شخصاً بجروح، عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، جنوب غربي باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.



واستهدف المهاجم حراساً تابعين لقوة «فرونتيير كونستابولاري» في حي ميان غوندي في المدينة، على بعد نحو 140 كلم عن الحدود الأفغانية، حيث كان تجار يبيعون الخضراوات.

وقال نائب المفتش العام في الشرطة، أزهر أكرم، إن ثلاثة من الحراس قُتلوا فوراً، فيما توفي الرابع لاحقاً متأثراً بجروحه.

وأفاد أكرم أن 17 حارساً ومدنيين اثنين جرحوا في الانفجار، حالات ثلاثة منهم خطيرة.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالهجوم، مشيداً بقوات الأمن.