المعارضة المسلحة في ولاية بانجشير الأفغانية تعلن مقتل المتحدث باسمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المعارضة المسلحة في ولاية بانجشير الأفغانية مقتل المتحدث باسمها فهيم دشتي، خلال مواجهات مع حركة طالبان.



وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت حركة طالبان دخول قواتها عاصمة إقليم بانجشير، فيما اعتبرت مقاومة الإقليم أن ذلك من باب "الدعاية التابعة للحركة".

وقال المتحدث باسم طالبان بلال كريمي على تويتر إن الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.

وأشار إلى أن القتال يدور حاليا في بازاراك، فيما لم يتسن التأكد من المعلومات التي وردت على حسابات أخرى على تويتر تعود لشخصيات بارزة من حركة طالبان.