أنجلينا جولي: أفغانستان دليل على إخفاق الساسة

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وقالت لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «أفغانستان ليست مجرد زلة أو حالة منفردة، إنها تمثل نموذجا، إنها تمثل عقودا من الإهمال لحقوق الإنسان».
وأضافت الممثلة العالمية الشهيرة أن العالم بأسره يواجه وضعا أكثر سوءا مما كان عليه قبل 20 عاما، وقالت «لدينا عدد أكبر من النزاعات غير المحلولة وملايين أكثر من اللاجئين».
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