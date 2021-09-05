شكرا لقرائتكم خبر أنجلينا جولي: أفغانستان دليل على إخفاق الساسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت ممثلة هوليود أنجلينا جولي التي تعمل سفيرة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها ترى التطورات في أفغانستان بمثابة مثال على وجود إخفاق سياسي منهجي.

وقالت لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس «أفغانستان ليست مجرد زلة أو حالة منفردة، إنها تمثل نموذجا، إنها تمثل عقودا من الإهمال لحقوق الإنسان».

وأضافت الممثلة العالمية الشهيرة أن العالم بأسره يواجه وضعا أكثر سوءا مما كان عليه قبل 20 عاما، وقالت «لدينا عدد أكبر من النزاعات غير المحلولة وملايين أكثر من اللاجئين».