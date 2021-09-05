480 استفادوا من مركز سعودي للأطراف الصناعية بمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مشروع مركز الأطراف الصناعية بمحافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق. وجرى خلال شهر أغسطس الماضي تقديم 1.468 خدمة وزعت على 480 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 81% ونسبة الإناث 19%، بينما شكلت نسبة النازحين 87% والمقيمين 13% من إجمالي المستفيدين. وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 239 مريضا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ 241 مستفيدا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية. من جهتها، قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 208 مستفيدين خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس الماضي.

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