مؤتمر عراقي لاسترداد الأموال المهربة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتزم العراق عقد مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون بين وزارة العدل العراقية ومجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية. ونقلت صحيفة «الصباح» الحكومية الصادرة أمس عن محمد رحيم الربيعي عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية قوله «سيعقد المؤتمر يومي 16-15 من الشهر الجاري,



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