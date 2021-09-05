شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعى أحمد عادل مونتير بقطاع القنوات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، أنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أحمد عادل مونتير بقطاع القنوات المتخصصة إثر حادث أليم ووفاة أولاده بالحادث.

وعلى الفور وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية بالوطنية للإعلام بسرعة إنهاء كافة الإجراءات وتقديم المساعده اللازمة ، وتوفير الرعاية الكاملة لزوجته المتواجدة بالعناية المركزة نتيجة الحادث داعين الله عز وجل أن ينعم عليها بالشفاء العاجل.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل ولزملائه بالعمل فى مصابهم الأليم، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.