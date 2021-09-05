تقارير: الإفراج عن الساعدي القذافي نجل الرئيس الليبي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت صحيفة المرصد الليبية، الأحد، عن مصدر لم تكشف عن هويته بالإفراج عن الساعدي القذافي ومغادرته للبلاد "تنفيذا لحكم براءة من التهمة المنسوبة له"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ووصفت الصحيفة المصدر بأنه مطلع على قضية القذافي الابن.

وفي مايو 202، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي القذافي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يتواجد به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.

ووقتذاك، قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي، لـ"العربية.نت" إن "كلاً من هاشم علي بشر" و"هيثم أحمد عبدالله القبائلي" المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن "عين زارة" حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي فابيان بيريز بتكليف من والدته صفيّ فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.