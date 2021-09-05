​غدًا.. إعلان نتيجة المقبولين بمدارس "ستيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلن محمد فاروق مدير وحدة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "ستيم"، الموعد النهائي لإعلان نتيجة القبول بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022.

وقال مدير وحدة مدارس ستيم لـ"الخليج 365"، إنه سيتم إعلان نتيجة القبول بمدارس، غدًا الاثنين، مؤكدًا أنه سيتم إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي تم التقديم عليه بالرقم القومي للطالب.

ولفت فاروق إلى أنه سيتم استلام النتائج من مركز الامتحانات اليوم الأحد، وتحميلها على الموقع الاثنين، لتكون متاحة أمام الطلاب مساء الاثنين.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 15 أغسطس وحتى و18 أغسطس الجاري.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفرالشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر - أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

تعد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إحدى المدارس الراعية للموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات.

وبدأت تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، في 2011، بمدرسة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة للبنين، تلتها مدرسة المتفوقات بالمعادي عام 2012.