"ما لحقش يفرح بالشغل".. عزاء طالب الحقوق ضحية أتوبيس السويس (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شارك أهالي مدينة القناطر بمحافظة القليوبية في عزاء الشاب يوسف رمضان، مشرف رحلة حادث أتوبيس السويس، على طريق شرم الشيخ، والذي راح ضحيته 12 شخصًا، بينما أصيب 34 آخرين.

شيعت جثمان يوسف عصر اليوم بمقابر العائلة في القناطر وسط حالة من الحزن، بينما قال صديقه يوسف محمود إنه التحق بالعمل في شركة السياحة منذ 10 أيام فقط، وكان سيقضي إجازة بسيطة بعد عودته من شرم الشيخ، ليرافق فوج آخر نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن الفقيد كان يحب الاعتماد على النفس، ولا يخجل من العمل.