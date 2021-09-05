"جريمة قتل في جبال العياط والإعدام لـ3 متهمين في التخابر مع داعش ليبيا".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

جريمة على الناصية.. صبي ينهي حياة صديقه بضربة قاتلة في منشأة القناطر

وصلة مزاح بين صبي وصديقه على ناصية أحد شوارع مركز منشأة القناطر شمال الجيزة تطورت إلى مشاجرة كتبت نهاية أحدهما بـ"ضربة قاتلة".

حلم دُفن على عمق 4 أمتار.. جريمة "الرصاص والدم" في العياط

داهمت قوة أمنية من قسم شرطة العياط منزلا متاخما للمنطقة الجبلية شهد الفصل الأخير من حياة عامل قُتل برصاص أحد شركاءه بالتنقيب عن الآثار.

لعنة الكنز وخيانة بصوت الخرطوش.. أسرار جريمة قتل في جبال العياط

٥ أيام من العمل المتواصل والبحث الجاد كُللت معها مجهود ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالنجاح في كشف ملابسات مقتل نجار بطلق خرطوش.

الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب تستنكر العملية الإرهابية بالعراق

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العملية الإرهابية التي وقعت جنوب مدينة كركوك بالعراق، أمس السبت، وخلفت عددا من الضحايا والمصابين من قوات الشرطة العراقية الباسلة.

"جثة تحت رأسها وسادة".. الأمن يكشف لغز مقتل تاجر شمال سيناء في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض ملابسات واقعة العثور على جثة تاجر خضروات بالبحيرة، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجني عليه وزوجته وتم ضبطهما.

"التخابر مع داعش ليبيا".. الإعدام لـ3 متهمين والسجن المشدد لـ7 آخرين

قضت الدائرة الأولى إرهاب، بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ عماد أحمد عبدالسلام، ومفتاح أحمد عبدالسلام، وعياد أحمد عبدالسلام، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وخطف مواطنين مصريين وتعذيبهم للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش".

الأمن يكشف حقيقة تضرر شخص من مهندس الفحص الفني بإدارة مرور بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من مهندس الفحص الفني بإدارة مرور بورسعيد.

قيدهن بسلاسل حديدية.. القبض على تاجر عذب بناته في الإسماعيلية

ضبطت الأجهزة الأمنية، تاجر؛ لقيامه بتقييد بناته الثلاث والتعدي عليهن بالضرب، بدعوى تأديبهن.

تجديد حبس " سمكري البني آدمين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين"، للعلاج الطبيعي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج.