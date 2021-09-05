أخبار التعليم| إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق وموقف تظلمات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم الأحد، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

- قبل إعلان النتيجة غدًا.. مؤشرات شبه نهائية لتنسيق المرحلة الثانية

- تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. خطوات وطريقة التقديم للكليات (فيديو)

- تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي 2021/2022

- تنسيق الجامعات الخاصة 2021.. فئة وحيدة ممنوعة من التقديم

- "التعليم" تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل في مسابقة "ميكروسوفت"

- خضعت لجراحة خطيرة في العين قبل الامتحانات.. محافظ القاهرة يكرّم الطالبة "سهيلة سمير"

- العام الدراسي الجديد 2022| تعرف على أيام الإجازات وموعد الامتحانات وأيام الدراسة

- تعرف على سعر الفائدة وتفاصيل قرض المصروفات المدرسية بالبنك العقاري

- العام الدراسي الجديد 2022| توجيهات من الصحة لحماية الطلاب من كورونا

- الجيزة: غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية ببولاق الدكرور- فيديو

- امتحان اللغة الأجنبية الثانية.. التعليم تصدر بيانها بشأن ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)

- توجهوا لمبنى الجامعة.. "سياحة وفنادق" حلوان تنبه خريجي هذه السنوات

- التعليم العالي: 240 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

- جامعة الملك سلمان الدولية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة للعصر

- 80% للصيدلة و70% للهندسة.. الجامعة اليابانية تعلن الحد الأدنى للقبول

- جامعة القاهرة الأخيرة.. أفضل 5 جامعات مصرية في ترتيب التايمز العالمي 2022

- بعد قرار جامعة الأزهر بتطعيم الطلاب.. ننشر أماكن الحصول على لقاح فيروس كورونا

- تظلمات الثانوية العامة| بيان جديد من التعليم بشأن النتيجة