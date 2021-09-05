رئيس "المحطات النووية" يكشف تفاصيل خطة التعيينات في الهيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة لديها خطة سباعية في التعيينات والالتحاق بها، إذ تتم طبقًا للاحتياجات من الموارد البشرية سنويًا، وفي الأماكن الفارغة والشاغرة التي تطلب مزيدًا من العمالة، مشيرًا إلى أن

منذ عام 2018 أعلنت مسابقة لشغل بعض الوظائف والتخصصات المختلفة بالهيئة، وكانت أول فرصة للتعيينات في الهيئة بعد توقف لمدة زمنية طويلة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووي.

ونوه "الوكيل" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن خطة التوظيف بدأت منذ 2019 وتستمر حتى 2025 يحدد فيها عدد التخصصات والأعداد المطلوبة للالتحاق بالعمل بالهيئة، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليكونوا جاهزين للمشاركة في أعمال الإنشاءات والتركيبات للمشروع، والتشغيل والصيانة، مؤكدًا أن الخطة السباعية تعتمد على عدد من المسارات للتنوع في توفير الكوادر البشرية من خلال الإعلانات أو من خلال النقل من الجهاز الإداري للدولة مثل النقل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها خاصة المهندسين ممن يمتلكون خبرات تخصصية، ما يساعد في إعداد وبناء كوادر على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز.

وأكد أن منطقة الضبعة آمنة تمامًا وجاري استمرار الاعمال إلا أن هناك تأثر كبير بمعدلات تصنيع المعدات طويلة الأجل وبعض الصناعات المتعلقة بتصنيع تلك المعدات بسبب أزمة كورونا، خاصة أنها جائحة عالمية وقوة قاهرة لا يمكن تجنبها: "إلا أننا استطعنا تقليل آثارها السلبية بقدر المستطاع، وبالتالي كورونا أثر على التصنيع ومعدلات الآداء، ما ترتب عليه مراجعة البرنامج الزمني وإزاحة لبعض المعالم الرئيسية وأصبح من المتوقع تشغيل الوحدة الأولى في 2028 المقبل وتشغيل الوحدة الاخيرة في فبراير 2030".

وأشار إلى أن تم إعداد المدينة السكنية للخبراء الروس والعاملين المصريين التي تستوعب 3 آلاف من العاملين الروس و4 آلاف من العاملين المصريين، بالإضافة لتخصيص قطعة أرض بالموقع تستوعب ما يقرب من 24 ألف من العاملين في مراحل المشروع المختلفة بالتنسيق مع المقاول حيث من المتوقع وصول العاملين لأكثر من 30 ألف داخل الموقع في مرحلة الإنشاءات المتعددة، مؤكدًا أن كافة المباني داخل المدينة السكنية جاهزة بالأثاث والمرافق ومستعدة لاستقبال العاملين الروس والمصريين.

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