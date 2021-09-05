ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الباكستاني

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان. وأكد ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.



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