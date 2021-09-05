تبادل أسرى بين الجيش الليبي والقوات الغربية

أشرفت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، الأحد، على عملية جديدة لإطلاق سراح وتبادل أسرى بين الجيش الليبي وقوات المنطقة الغربية، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع في جنيف في أكتوبر من العام الماضي.

وهذه ثالث صفقة لإطلاق المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي في وجه قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، بعد نجاح المحادثات بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة لحلّ هذا الملف.

وجرت العملية بالتنسيق مع لجنة الأسرى والمفقودين بالمنطقة الوسطى، وبحضور أعيان وحكماء من مدن مصراتة وغريان والهلال الأحمر الليبي. وتم خلالها إطلاق سراح 7 أسرى من الجيش الليبي و8 أسرى من قوات المنطقة الغربية.

اتفاق سياسي

تعد هذه العملية، واحدة من التفاهمات القليلة التي تم الالتزام بها بين طرفي الأزمة في ليبيا منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015. كما أنها تشكل تنفيذًا لإحدى مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 والتي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تبادل الأسرى والمخطوفين والجثامين.