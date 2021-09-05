إسرائيل تستقبل سياحا مع تراجع إصابات كورونا

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أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستعيد إطلاق برنامج سياحي تجريبي يسمح بدخول المجموعات السياحية من دول مختارة مع تسجيل انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وذكر بيان لوزارة السياحة أن البرنامج، الذي ينطبق على المجموعات التي تضم من 5 إلى 30 سائحا، سيستأنف العمل به في 19 سبتمبر.

لكن السياح من بلدان تصنفها إسرائيل "حمراء"، بناء على معدلات الإصابات بكوفيد فيها، سيظل حظر الدخول ساريا عليهم.

وقالت متحدثة باسم وزارة السياحة إن البرنامج، الذي انطلق في مايو، توقف في 11 أغسطس "بسبب القيود الجديدة التي فرضتها وزارة الصحة بما يتماشى مع ارتفاع معدلات الإصابة في ذلك الوقت".

ونجح تطبيق الجزء الأول من البرنامج التجريبي في جذب أكثر من ألفي سائح إلى البلاد. وقالت الوزارة إنه "لم يتم رصد ولو إصابة واحدة بكورونا بين المجموعات".

وبموجب الخطة الجديدة للبرنامج، على السياح الوافدين أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل وبحوزتهم اختبار كوفيد سلبي النتيجة والخضوع لاختبار الأجسام المضادة عند الوصول من أجل تخطي الحجر الصحي.