اخبار العالم

إسرائيل تستقبل سياحا مع تراجع إصابات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - الإثنين 6 سبتمبر 00:02
عائلة تلتقط صورا في إسرائيل
عربي ودولي

ع+ ع-

أعلنت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها ستعيد إطلاق برنامج سياحي تجريبي يسمح بدخول المجموعات السياحية من دول مختارة مع تسجيل انخفاض عدد الإصابات اليومية بفيروس .
وذكر بيان لوزارة السياحة أن البرنامج، الذي ينطبق على المجموعات التي تضم من 5 إلى 30 سائحا، سيستأنف العمل به في 19 سبتمبر.
لكن السياح من بلدان تصنفها إسرائيل "حمراء"، بناء على معدلات الإصابات بكوفيد فيها، سيظل حظر الدخول ساريا عليهم.
وقالت متحدثة باسم وزارة السياحة إن البرنامج، الذي انطلق في مايو، توقف في 11 أغسطس "بسبب القيود الجديدة التي فرضتها وزارة الصحة بما يتماشى مع ارتفاع معدلات الإصابة في ذلك الوقت".
ونجح تطبيق الجزء الأول من البرنامج التجريبي في جذب أكثر من ألفي سائح إلى البلاد. وقالت الوزارة إنه "لم يتم رصد ولو إصابة واحدة بكورونا بين المجموعات".
وبموجب الخطة الجديدة للبرنامج، على السياح الوافدين أن يكونوا قد تلقوا اللقاح بالكامل وبحوزتهم اختبار كوفيد سلبي النتيجة والخضوع لاختبار الأجسام المضادة عند الوصول من أجل تخطي الحجر الصحي.

المصدر: رويترز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا