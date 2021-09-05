أربعة قتلى بتفجير انتحاري قرب الحدود الأفغانية

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قُتل أربعة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 19 شخصا بجروح عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراسا تابعين لقوة "فرونتيير كونستابولاري" في حي "ميان غوندي" في المدينة، على بعد نحو 140 كلم عن الحدود الأفغانية، حيث كان تجار يبيعون الخضروات.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية، الهجوم الانتحاري، في بيان نقله موقع "سايت" الأميركي المتخصص برصد المواقع الإرهابية.

وقال أزهر أكرم، نائب المفتش العام في الشرطة إن ثلاثة من الحراس قتلوا فورا فيما توفي الرابع لاحقا متأثرا بجروحه.

وأفاد أكرم أن 17 حارسا ومدنيين اثنين جرحوا في الانفجار، حالات ثلاثة منهم خطيرة.

وأكد ناطق باسم قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة وقوع الهجوم.