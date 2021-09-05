طالبان تتقدّم في بانشير وواشنطن تحذّر من حرب أهلية

ابوظبي - سيف اليزيد - تقدّمت حركة طالبان في ولاية بانشير، آخر جيب للمعارضة، في وقت حذّر رئيس الأركان الأميركي من أن أفغانستان تواجه خطر الانزلاق إلى حرب أهلية أوسع نطاقاً من شأنها أن توفر أرضاً خصبة «للإرهاب».

بعد سيطرتها على الولايات والعاصمة الأفغانية، تسعى طالبان إلى إنهاء المعارضة المسلحة في وادي بانشير، الإقليم الوحيد الذي ما يزال خارجاً عن قبضتها.

وأفاد مسؤول في طالبان، اليوم الأحد، بوقوع مواجهات عنيفة في بانشير.

وأفادت وكالة الإغاثة الإيطالية «إميرجنسي» (طوارئ) أن قوات طالبان وصلت إلى قرية «أنابة»، حيث تدير الهيئة مركزاً للعمليات الجراحية.

وأفادت «إميرجنسي»، في بيان، أن «العديد من الأشخاص هربوا من قرى في الأيام الأخيرة»، مضيفة أنها تواصل تقديم الخدمات الطبية وتعالج «عدداً محدوداً من المصابين».

وتقع «أنابة» على بعد نحو 25 كلم شمالاً داخل الوادي البالغ طوله 115 كلم، لكن تقارير غير مؤكدة أشارت إلى أن طالبان استولت على مناطق أخرى كذلك.

وينتظر أن تضع طالبان اللمسات الأخيرة على الحكومة المنتظرة، بعد ثلاثة أسابيع من سيطرتها على كابول. ووعدت طالبان بحكومة «تشمل الجميع» تمثّل تركيبة أفغانستان العرقية.

لكن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قال لشبكة «فوكس نيوز»، «أعتقد أن هناك على الأقل احتمالاً كبيراً جداً باندلاع حرب أهلية أوسع من شأنها أن تؤدي إلى ظروف يمكنها في الواقع أن تفضي إلى إعادة تشكل للقاعدة أو تنامي تنظيم داعش أو.. مجموعات إرهابية أخرى».

بدوره، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأفغان على وقف العنف فورا وذلك في تقرير رفع إلى مجلس الأمن نهاية الأسبوع.