هولندا تتوعد بمحاسبة نظام الأسد على “جرائمه اليومية” بحق السوريين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 43 دقيقة

دانت هولندا جرائم نظام الأسد وانتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين، وتوعدت بمحاسبته على ما يقوم به من جرائم “تحدث كل يوم”، وخاصة ما يحصل اليوم في درعا.

التصريحات الهولندية أتت على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الهولندية (بو دا كونينج)، التي أكدت أن “هولندا حمّلت في أيلول 2020 نظام الأسد مسؤولية انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة حول مناهضة التعذيب، من خلال مذكرة دبلوماسية”.

وأضافت كونينج في تصريح تلفزيوني، أن “كندا انضمت إلى مبادرتنا لمحاسبة النظام وسندخل هذه العملية معاً”.

وأوضحت المسؤولة الهولندية أن “الغرض من المحاسبة هو إنهاء الجرائم التي تحدث كل يوم”، مشددةً على ضرورة “إنصاف الضحايا السوريين الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة الجناة”.

وحول تفاصيل المفاوضات المزمع عقدها مع نظام الأسد، أكدت الناطقة باسم الخارجية الهولندية أن استراتيجية وزارة الخارجية العملية، بما في ذلك تفاصيل المفاوضات “سرية”، مؤكدةً أن “الوزارة لن تدلي بأية تصريحات أخرى حول هذا الموضوع”.

وقبل أيام أدانت السفارة الأميركية في سوريا هجوم نظام الأسد على درعا واصفةً إياه بـ “الوحشي”، ومؤكدة عبر بيان على فيس بوك أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل مدنيين وتشريد الآلاف ونقص في الغذاء والدواء”. ودعت إلى “وقف فوري لإطلاق النار وحرية الدخول من دون عوائق للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية”.

كما دانت وزارة الخارجية الكندية أيضاً هجوم قوات النظام على درعا البلد، وطالبت بوقف الهجوم على درعا تماشياً مع قرار مجلس الأمن (2254)، مؤكدةً على حق أهالي درعا بالعيش الآمن.

من جهتها دانت لندن أيضاً انتهاكات نظام الأسد للقانون الدولي الإنساني، وأكدت مواصلة عملها مع شركائها الدوليين لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. في حين دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة درعا التي تتعرض لهجمات من قبل النظام منذ أسبوع.

ويشن نظام الأسد مدعوماً بميليشيات إيرانية وعراقية ولبنانية حملة شرسة للسيطرة على درعا البلد بعد فشل المفاوضات.