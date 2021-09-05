صفقة ضخمة بين العراق و “توتال” بقيمة 27 مليار دولار.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 58 دقيقة

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة في جنوب البلاد تتكلف 27 مليار دولار، وذلك بموجب اتفاق وُقع في بغداد يوم الأحد.

وقال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان خلال مراسم التوقيع إن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي حجمه عشرة مليارات دولار مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ “على الفور”.

وأضاف أن الخطة هي حشد فرق العمل في العراق بنهاية العام الجاري.

وقال عبد الجبار إن المرحلة الأولى ستشمل استثمارا حجمه ثلاثة مليارات دولار من المجموعة الفرنسية في مشروع لحقن ماء البحر في حقول النفط لتعزيز استخراج الخام.

وأضاف أن توتال ستقدم أيضا ملياري دولار لبناء منشآت لمعالجة الغاز من حقول غرب القرنة 2 ومجنون وأرطاوي والطوبة واللحيس.

وقال الوزير إن المنشأة من المتوقع أن تنتج 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا وضعف هذه الكمية بعد مرحلة تطوير ثانية.

وأضاف أن الغاز المنتج من مشروع توتال في الجنوب سيساعد العراق على خفض وارداته من الغاز من إيران، وأن الغاز المنتج محليا سيكون أرخص من الغاز الإيراني.

وقال عبد الجبار إن تكلفة الغاز المستورد من إيران تبلغ نحو ثمانية دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وإن الغاز الذي سينتجه مشروع توتال سيكون أرخص بواقع 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأشار إلى أن المشروعين الآخرين سيكونان عبارة عن محطة لتوليد الكهرباء (SE:5110) بالطاقة الشمسية ومشروع لزيادة إنتاج الخام من حقل أرطاوي.

وأفاد بيان من وزارة النفط بأن توتال ستساعد في زيادة الانتاج من حقل أرطاوي إلى 210 آلاف برميل يوميا من 85 ألفا حاليا.