قتلى وجرحى في إطلاق نار في ولاية فلوريدا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على شخص مسلح كان يرتدي سترة واقية من الرصاص قرب منزل ملغم في ولاية فلوريدا، يعتقد أنه أطلق أطلق النار، مما أدى إلى مقتل أشخاص على الأقل، في مدينة ليكلاند.

وقال شريف دائرة بولك، غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار بدأ في حوالي 04:30 من فجر الأحد في منزل شمال لايكلاند، حيث تلقت قوات الأمن بلاغا عن سماع صوت طلقات نارية وعند الوصول إلى الموقع وجدوا شخصا يرتدي سترة واقية من الرصاص وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.

وإثر ذلك فر الرجل إلى داخل المنزل، الذي نصب فيه أفخاخا، وتم تبادل إطلاق نار أسفر عن إصابة المهاجم ليخرج لاحقا من المنزل ويستسلم لقوات الأمن. وعثر عناصر الشرطة ومكتب الشريف في المنزل على جثث 4 أشخاص وهم امرأتان ورجل وطفل رضيع إضافة إلى طفلة في 11 من عمرها مصابة بعدة طلقات نقلت إلى مستشفى.