قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الوحشي للنظام السوري على درعا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2021 9:38 مساءً

دانت دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الوحشي لقوات النظام السوري على درعا، وعدته امتداداً لسلسة الجرائم النكراء التي ظل يرتكبها النظام في حق الشعب السوري الشقيق خلال السنوات الماضية.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها أن الجرائم المروعة التي مارسها النظام السوري في درعا أدت إلى نزوح عشرات الأسر الأمر الذي يخالف القانون الإنساني الدولي ويستوجب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي لإنهاء الأزمة السورية وفقا لبيان جنيف /1/ لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة سوريا واستقلالها.