أرامكو تخفض سعر النفط الخام الخفيف لعملائها في آسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

خفضت شركة أرامكو النفطية السعودية سعر بيع الخام الخفيف للعملاء في آسيا في تشرين الاول مقارنة بأيلول وأبقت على سعر البيع لشمال غرب أوروبا والولايات المتحدة من دون تغيير.

وخفضت شركة أرامكو علاوة البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الشرق الأقصى في تشرين الاول إلى 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي بحسب وثيقة تسعير رسمية. وكانت العلاوة تبلغ ثلاثة دولارات في أيلول.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في شهر أكتوبر دون تغيير عن شهر أيلول، كما لم يطرأ تغيير على سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.