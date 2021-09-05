ما هي “مشاريع الخمسين” التي أعلنت عنها دولة الإمارات؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت دولة الإمارات عن حزمة مشاريع ومبادرات استراتيجية ضمن “مشاريع الخمسين”، وذلك في الفعالية الإعلامية الأولى التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، للكشف تباعًا عن خمسين مشروعًا، عقب إعلان نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن “مشاريع الخمسين”.

وحسبما أعلن، تشمل مشاريع الخمسين عقد “قمة الإمارات للاستثمار” التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف استقطاب 550 مليار درهم (150 مليار دولار) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات التسع المقبلة، وإطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تشمل الإمارات المحلية جميعها و14 جهة اقتصادية وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، وإطلاق برنامج 10X10، لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%.

كما تضم الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، التي ستسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق، البالغ حاليًا 257 مليار، بمقدار 40 مليار سنوياً، فضلًا عن اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتجات والخدمات الوطنية، ليتم رفع المشتريات من 35 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات.

كذلك، تشمل “مشاريع الخمسين” في حزمتها الأولى إطلاق مشروع Project 5Bn، يتم من خلاله تخصيص 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لدعم المشاريع الإماراتية الشابة، إلى جانب إطلاق مشروع Tech Drive الذي يخصص 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وإطلاق “شبكة الثورة الصناعية الرابعة” لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة.

كما تضم “مشاريع الخمسين” اعتماد “الإقامة الخضراء”، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، بالإضافة إلى “الإقامة الحرة” وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.

تطوير الاقتصاد الرقمي

شملت مجموعة المشاريع ذات الصلة بتطوير الاقتصاد الرقمي “قانون البيانات الإماراتي”، الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام بياناتهم الشخصية وتخزينها ومشاركتها، ومبادرة “100 مبرمج كل يوم”، التي تستهدف إضافة 3 آلاف مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، وعقد “قمة PyCon العالمية للبرمجة”، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.

وقال محمد بن راشد، الأحد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: “… تعلن دولة الإمارات وثيقة مبادىء الخمسين، التي تحدد المسار الاستراتيجي للدولة في دورتها التنموية القادمة في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية الداخلية”.