لاعبو الأرجنتين يغادرون مباراة البرازيل

وأتى توقف المباراة في الدقيقة الثامنة، بسبب اقتحام مسؤولون من وزارة الصحة البرازيلية إلى أرض الملعب، رفضًا لتواجد 4 لاعبين من الأرجنتين يلعبون في الدوري الإنجليزي

ويأتي ذلك بسبب رفض إنجلترا سفر اللاعبين إلى البرازيل لتواجدها في القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، ليأتي الرد من وزارة الصحة البرازيلية بمبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة تواجد الأربع لاعبين في الحجر الصحي.



ومباشرة عقب اقتحام أرض الملعب، وبعد حدوث مناقشات من جانب اللاعبين، غادر لاعبو الأرجنتين أرض الملعب نحو غرف خلع الملابس، لتتوقف المباراة.