اعتقال عدد من المطلوبين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاحد، عن اعتقال عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد.



وقالت الوكالة في بيان، إن "مفارز سيطرة الجزيرة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حاول النفاذ من السيطرة حيث تم القاء القبض عليه والتأكد من معلوماته ضمن حاسبة المطلوبين حيث تبين انه مطلوب وفق قضايا ارهاب".

وأضافت "القت مفارز سيطرات المديرية المذكورة القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة تم تسليمهم الى جهات الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".