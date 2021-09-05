انت الان تتابع خبر موقعة اليوم.. نيمار وميسي وجهاً لوجه في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-05 | 20:44
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أعلن تيتي، مدرب منتخب البرازيل، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرينا كورينثيانز، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.
"ويفرتون- دانيلو- ميليتاو- فيريسيمو- ساندرو- ريبيرو- كاسيميرو- جيرسون- باكويتا- نيمار- باربوسا".
وجاء تشكيل الأرجنتين، الذي أعلنه المدرب ليونيل سكالوني، كالآتي:
وفيما يلي تشكيل البرازيل:
"ويفرتون- دانيلو- ميليتاو- فيريسيمو- ساندرو- ريبيرو- كاسيميرو- جيرسون- باكويتا- نيمار- باربوسا".
وجاء تشكيل الأرجنتين، الذي أعلنه المدرب ليونيل سكالوني، كالآتي:
"مارتينيز- مونتيل- روميرو- أوتاميندي- أكونا- دي ماريا- دي بول- باريديس- لو سيلسو- ميسي- مارتينيز".
ويرغب المنتخب البرازيلي في تعويض خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، من خلال تحقيق الانتصار.
في المقابل يسعى رفاق ليونيل ميسي تأكيد التفوق على الغريم التقليدي وتقليص الفارق معه في الصدارة.
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