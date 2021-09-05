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موقعة اليوم.. نيمار وميسي وجهاً لوجه في تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-05 | 20:44

موقعة اليوم.. نيمار وميسي وجهاً لوجه في تصفيات المونديال

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أعلن تيتي، مدرب منتخب البرازيل، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأرجنتين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أرينا كورينثيانز، وذلك في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.
وتتصدر البرازيل تصفيات أمريكا الجنوبية بالعلامة الكاملة برصيد 21 نقطة، بينما تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وفيما يلي تشكيل البرازيل:

"ويفرتون- دانيلو- ميليتاو- فيريسيمو- ساندرو- ريبيرو- كاسيميرو- جيرسون- باكويتا- نيمار- باربوسا".


وجاء تشكيل الأرجنتين، الذي أعلنه المدرب ليونيل سكالوني، كالآتي:

"مارتينيز- مونتيل- روميرو- أوتاميندي- أكونا- دي ماريا- دي بول- باريديس- لو سيلسو- - مارتينيز".

ويرغب المنتخب البرازيلي في تعويض خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا، من خلال تحقيق الانتصار.

في المقابل يسعى رفاق ليونيل ميسي تأكيد التفوق على الغريم التقليدي وتقليص الفارق معه في الصدارة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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