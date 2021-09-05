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الجزائر.. تسجيل 12 وفاة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. تسجيل 12 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 سبتمبر 2021

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كشفت وزارة الصحة الجزائرية الأحد، إنها سجلت 345 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة يوم السبت ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 198 ألفاً و4.

 

وجاء في بيان للوزارة انه تم رصد 21 حالة وفاة بانخفاض 5 حالات عن اليوم السابق، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و420.

 

وأشارت الوزارة إلى تعافي 283 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 134 ألفاً و959، بينما يتواجد 39 مريضاً في العناية المركزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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