شكرا لقرائتكم خبر تدمير 28 منزلا وتهجير 261 أسرة في رحبة مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إن القصف العشوائي الذي تشنه ميليشيات الحوثي الإرهابية على مديرية رحبة؛ أدى إلى تدمير 28 منزلا وتهجير 261 أسرة قسرا من المديرية جنوب غرب مأرب.

وأكدت أن «مديرية رحبة تعرضت إلى عمليات قصف ممنهجة ومتعمدة من قبل الحوثيين مما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف النازحين والمجتمع المضيف وتدمير ممتلكاتهم ومساكنهم».

وأضافت، أن استمرار القصف أدى إلى تهجير قسري لعدد من الأسر من المديرية إلى مناطق أخرى في المحافظة هربا من القصف بمختلف أنواع الأسلحة والصواريخ.

وأوضحت أن عدد الأسر النازحة خلال اليومين الماضيين بلغ 261 أسرة تمثل نحو 1827 نازحا، كما سقط ضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تدمير عدد من المنازل والمنشآت العامة والخاصة.

من جهته، أكد المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى اليمن السويدي هانس غروندبرغ أمس، أنه سيبذل كل ما بوسعه للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن.

وقال في أول رسالة يوجهها إلى اليمنيين منذ إعلان تعيينه مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى اليمن، خلفا للبريطاني «مارتن غريفيث»: كما يعلم الكثير منكم، صرت محبا لبلدكم الجميل على مدار العقد الماضي، وأشعر نحوه بالاحترام مما زاد من صعوبة متابعة أحداث السنوات السبع الأخيرة.

وأضاف «إنني أقبل هذه المسؤولية بوعي كامل لحجم المهمة وتعقيدات الوضع والتحديات التي تنتظرنا، ويمكنني أن أؤكد لكم أنني سأبذل كل ما في وسعي للمساهمة في تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن».

وأضاف المبعوث الأممي «سأكون أنا ومكتبي متاحين دائما للاستماع إلى أولوياتكم وللاسترشاد بتطلعاتكم، سنعمل بلا هوادة سعيا لتحقيق السلام. وسنذكر جميع المعنيين بمسؤوليتهم المشتركة نحو مستقبل اليمن».

واستطرد «أتطلع إلى تفاعلات تتسم بالصراحة، وتشمل الجميع، وتسودها الجدية في المقام الأول، مع النظراء اليمنيين والإقليميين والدوليين معا، يمكننا مساعدة اليمن لتغيير المسار نحو حل سلمي لهذا النزاع».

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