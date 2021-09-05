عون: الشعب يسرق يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس أن الشعب اللبناني مسروق ويسرق يوميا، مشيرا إلى أن هذا كلام يجب أن يقال وفعل يجب أن يقاوم. ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله، خلال استقباله وفدا شبابيا في قصر بعبدا، «إن إفشال كل خطة تطرح للتعافي المالي والاقتصادي أو عدم وضعها من الأساس، إنما يعني أن المنظومة الفاسدة التي لا تزال تتحكم بالبلد والشعب، تخشى المساءلة والمحاسبة».

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