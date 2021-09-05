شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي: تحركنا لحماية دولتنا من العبث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه بوفد ضم عضوين من مجلس الشيوخ الأمريكي إن «التدابير الاستثنائية تهدف لحماية الدولة من العبث، وهي تعكس إرادة شعبية».

والتقى سعيد العضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس مورفي وجون اوسوف في القصر الرئاسي خلال زيارتهما لتونس يوم السبت.

وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة التونسية «إن التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يروج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة».

وتابع الرئيس «إنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كل محاولات العبث بها».

وكان الرئيس التونسي أعلن في وقت سابق تمديد التدابير الاستثنائية بما في ذلك مواصلة تجميد البرلمان حتى إشعار آخر دون أن يكشف عن برنامجه لإدارة المرحلة.

وردد سعيد مرارا أنه لن يكون هناك رجوع إلى الوراء وسط توقعات بطرحه لإصلاحات سياسية يرجح أن تطال نظام الحكم والقانون الانتخابي بجانب الذهاب إلى انتخابات مبكرة لإفراز برلمان جديد.

وتحرك الرئيس التونسي لوقف الفساد الذي يمارسه حزب النهضة الإخواني، نافيا الانقلاب على الديمقراطية، وقال في حضور عضوي الكونجرس «الانقلاب لا يمكن أن يكون إلا خارج الشرعية الدستورية».

وتابع «استعملت نصا دستوريا للحفاظ على الدولة من الخطر الداهم والجاثم على البلاد والدولة».

وقال سعيد «أرجو من أصدقائنا الأمريكيين أن يستمعوا لنبض الشارع وكيف خرج التونسيون يوم 25 يوليو يصفقون فرحين، وكأن كابوسا كان جاثما على صدورهم وأزيح عن أنفاسهم».

وقال سعيد «تونس دولة ذات سيادة».