رفض فلسطيني لما يسمى "مشروع التسوية الإسرائيلي" في مدينة القدس المحتلة

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

قررت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، بمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم الاعتراف، ورفض مشروع "التسوية" الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.



ودعت الرئاسة أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي، لأنه يمثل جزءاً خطيراً من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه..مشددة على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، مما يؤدي إلى تهويدها.