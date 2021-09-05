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الجزائر تسجل 12 وفاة و345 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 12 وفاة و345 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد، انها سجلت 345 إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتراجع 6 حالات عن حصيلة يوم أمس ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 198 ألفا و.4 وجاء في بيان للوزارة انه تم رصد 21 حالة وفاة بانخفاض 5 حالات عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 5 آلاف و.420

وأشارت الوزارة إلى تعافي 283 حالة جديدة، ليصبح عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 134 ألفا و959، بينما يتواجد 39 مريضا في العناية المركزة.

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