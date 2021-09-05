انت الان تتابع خبر لمناقشة الخروقات الأخيرة وأمن الانتخابات.. لجنة البرلمانية تجتمع بقادة أمنيين غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية نايف الشمري، اليوم الاحد، عن عزم اللجنة استضافة عدد من القيادات الامنية يوم غد الاثنين لمناقشة ملف الامن الانتخابي، اضافة الى الخروقات الاخيرة التي حصلت في كركوك وصلاح الدين.