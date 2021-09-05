الانتخابات الليبية في موعدها.. تحركات داعمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا جولاته داخل البلاد لدعم إجراء الانتخابات في موعدها واستكمال خارطة الطريق.

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الليبية، في بيان لها الأحد، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه إن اللقاء شهد استعراض مخرجات الاجتماع الوزاري التشاوي لدول جوار ليبيا، والذي احتضنته الجزائر مؤخرا، وأبدى كوبيش ترحيبه بالبيان الصادر في ختام هذا الإجتماع ، ودعمه لما ورد فيه.

دعم لجنة (5+5)

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا النتائج المشجعة، التي حققتها اجتماعات لجنة (5 + 5) حتى الآن، في ظل الوقف الكامل لإطلاق النار، وإعادة افتتاح الطريق الساحلي الرابط المنطقتين الشرقية والغربية، مصراته _ سرت، والتقدم في مسألة تبادل المحتجزين.

وفي هذا السياق ، عبر الجانبان عن تفاؤلهما بما توصلت إليه هذه اللجنة، معربين عن أملهما، في أن تتوج هذه اللجنة أعمالها في إعادة توحيد الجيش الليبي.

كما ناقش الطرفان، مبادرة استقرار ليبيا وسعي ليبيا لتنظيم ورئاسة مؤتمر دولي، أوائل الشهر القادم، كأول مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى وضع الآليات العملية الخاصة، بتنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي نهاية ديسمبر المقبل.

زيارة أوروبية

في سياق متواصل التقت المنقوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه أنتونيو سابادال لاستعراض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وفي مختلف المجالات ومساندة البلاد في مرحلة إجراء الانتخابات.

وكشفت وزارة الخارجية في بيان لها أن اللقاء ناقش الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى ليبيا خلال المدة القادمة.





كما ناقش الترتيبات والخطوات المتخذة من الحكومة، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، المقرر في موعده نهاية ديسمبر القادم.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص وسفير واشنطن إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أكد مساء السبت، أن الانتخابات الليبية المزمع إجراؤها أواخر العام الجاري، هي "أفضل أمل" للاستقرار في البلد الأفريقي.

وقال إن "الزعماء السياسيين من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية الاتفاق الفوري على حل وسط يسمح بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد"، مؤكدًا أن بلاده "ستدعم هذه العملية".

وأكد المبعوث الأمريكي أن "الليبيين لا يرغبون في رؤية الصراع الأهلي يتكرر"، مشيرًا إلى أن "أفضل أمل للاستقرار يكمن في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل".

مقترح أمريكي

يأتي ذلك، فيما اقترحت أمريكا إجراء انتخابات رئاسية ليبية تنتهي في خريف عام 2022، في محاولة لإنقاذ خارطة الطريق.

وبحسب المقترح الأمريكي، فإن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية (الغرفة الأولى) ستعقد في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ثم تُعقد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر/أيلول 2022، تليها انتخابات الغرفة الثانية من البرلمان في 22 سبتمبر/أيلول 2022، على أن تختتم الخطة بإجراء الاستفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون الأول 2022.