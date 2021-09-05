لجنة "5+5" تشرف على إطلاق دفعة جديدة من الأسرى بليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي قيام لجنة (5+5) العسكرية، بعملية تبادل للمحتجزين، اليوم الأحد.

وأوضح اللواء المحجوب في بيان له حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه أن المحتجزين وصلوا الأحد إلى مدينة سرت وسط البلاد حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف لجنة (5+5) العسكرية.

ولفت المحجوب إلى أن عدد الأشخاص المطلق سراحهم 8 من المحتجزين بسبب الأعمال القتالية من مدن غريان ومصراتة جرى تسليمهم في بوابة الـ50 غرب مدينة سرت بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وتابع أنه تم تسليم مجموعة منهم خلال الاسبوعين الماضيين ضمت عددا من مختلف المناطق دون أن تكون بنظام المبادلة حرصا منه على ضمان استمرار إطلاق المحتجزين ونجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة التي باشرت العمل على الاشراف على إزالة الالغام وتهيئة الطريق الرابط الجفرة أبوقرين لغرض افتتاحه بعد أن يتم تأمينه.



وتبذل القيادة العامة للجيش الليبي جهودا مستمرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وتعد هذه العملية ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين التي تم التوصل إليها في اجتماعات الغردقة والتي أكدتها اجتماع اللجنة العسكرية وصولا لقرار وقف إطلاق النار.

وفي نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي ١٧ محتجزا من مليشيات تابعة لمصراتة والخمس والقربولي وبني وليد ضمن جهود اللجنة العسكرية (5+5).







وقال أعضاء باللجنة العسكرية في أثناء حفل التسليم إن اللجنة لن تتخلى عن مشروعها الوطني اللاحق لإيقاف الحرب وفتح الطريق وتبادل كافة الأسرى ونزع الألغام وإخراج المرتزقة وتعميم السلام الليبي والحث على المصالحة الوطنية.

وفي آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، طالبت اللجنة المجلس الرئاسي والحكومة بتجميد أي اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع أي دولة، معلنة أنها اتفقت على تدابير محددة وخطة مستعجلة لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية دون استثناء لأحد في أسرع وقت.

وأشارات إلى أنه جرى البدء بإجراءات فتح طريق بين بوقرين -غرب، و الجفرة - وسط- في الأيام القادمة، مع التأكيد على الترتيبات الأمنية بالطريق الساحلي سرت - مصراتة وتشديدها على مستعملي الطريق.

وكشفت أنه تم الاتفاق على تبادل عدد جديد من المحتجزين بين الطرفين في الأيام القادمة، ومطالبة الحكومة بسرعة تعيين وزير للدفاع.