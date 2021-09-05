شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية الشيوخ": الرئيس السيسي يحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، أن الجهود الخيرية التى تقوم بها الدولة هى رسائل أدبية ودَعواتٍ عَمَلية تَستَنهِضُ هِمَمَ الأفرادِ والمؤسسات للمشاركة الإيجابية فى أبواب الخير المختلفة، والمُضِى قُدُما فى تعزيز علاقاتنا الإنسانية والاقتصادية من خلال الإحسان والعمل الخيري.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ: "لقد تُوِّجَتْ هذه الرسائل والدعوات بقيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباحَ اليوم بِتَفَقُّدِ أكبرِ قافلةٍ إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، ضمن احتفالية أبواب الخير التى ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى وتستهدف حوالى 5 مليون مواطن، ضمن تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين".

وأشار عامر، إلى أن وجود الرئيس السيسى فى هذه الاحتفالية، يعد تعبيرا صادقا عن حرصه الشديد والدائم على توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى تطبيقيا وليس نظريا؛ من خلال أبواب الخير وفى إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التى تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

وذكر أن الدولة تقوم بجهود لا حصر لها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى العظيم الذى يستحق العيش الكريم، لافتا إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى والأفراد لهم دور كبير فى توفير الحياة الكريمة للمواطن المصرى، من خلال أعمال الخير وتقديم يد العون للمحتاجين.

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الإسلام حث على الأعمال الخيرية والتطوعية وشجع على الصدقات، بجانب الزكاة والتى هى ركن من أركان الإسلام، فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ»، فجعل العمل التطوعى من أسباب اليسر والستر والنجاة فى الدنيا والآخرة.

ودعا رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا عظيمًا وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة.