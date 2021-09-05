صحة جنوب سيناء تعلن عن وظيفتي مدير ونائب مدير مستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، عن حاجتها لشغل وظيفتي مدير ونائب مدير مستشفى، عن طريق الندب أو التكليف.

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجرى الاختيار بين المتقدمين طبقًا لعدد من المعايير والشروط والضوابط، على أن يكون التقديم في موعد أقصاه 5 أيام.

ومن المقرر أن يجرى تحديد موعد للمقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظيفتين.

كما أكد وكيل الصحة أن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفتين هي: أن يكون حاصلاً على مؤهل طبي مناسب "طب بشري، صيدلي، أسنان"، وأن يكون على الدرجة الوظيفية الثانية على الأقل، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في العمل التخصصي، ويفضل الحاصلين على شهادة إدارية.

وأوضح أنه يوجد عدة سمات شخصية يجب توافرها في المتقدم، ومنها القدرة على قيادة فريق العمل، والقدرة على التميز والابتكار في العمل، والقدرة على حل المشكلات ومواجهة الصعاب، والقدرة على التواصل مع العاملين بالجهات الخارجية، وحسن السير والسلوك.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف هي: بيان حالة وظيفة حديث، وسيرة ذاتية مرفق بها صورة من الشهادات الحاصل عليها، وطلب موجه لوكيل وزارة الصحة محددةً به الوظيفة المطلوب الترشح لها. ​