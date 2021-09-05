قاضي المعارضات يجدد حبس تاجر مخدرات في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، بتجديد حبس عاطل 15 يوماً بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وسلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش دون ترخيص.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم)، حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار - كمية من مخدر الفودو - ميزان حساس- هاتف محمول- مبلغ مالي).

وأقر بمواجهته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.