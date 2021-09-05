"التعليم" تعلن أسماء الطلاب العشر الأوائل في مسابقة "ميكروسوفت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أسماء الطلاب العشر الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة مايكروسوفت العالمية، التي تعد من أكبر المسابقات على مستوى العالم في الحاسب الآلي، ويشارك بها أكثر من 150 دولة تتنافس لاختيار أفضل 50 طالبًا على مستوى العالم.

وأشارت الوزارة إلى أن المسابقة نظمها فريق التدريب بالإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة Certiport، حيث تم تدريب حوالي 5000 طالب على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التطوير التكنولوجي في المرحلة العمرية من سن 13 إلى سن 18 عامًا في المراحل التعليمية المختلفة، وتصفية المشاركين ليتم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهوريه لتبدأ المرحلة النهائية؛ لاختيار أفضل 10 طلاب.

وقدمت الوزارة التهنئة للطلاب الفائزين، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح، حيث فاز بالمركز الأول الطالب محمود عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز بالمركز الثاني الطالب محمد عماد محمد (محافظة القاهرة)، وفاز الطالب عبدالعظيم خيري (محافظة بني سويف) بالمركز الثالث، ومن (محافظة سوهاج) فازت الطالبة رازان محمود محمد بالمركز الرابع، والطالبة سارة فايز بطرس بالمركز الخامس، والطالبة كريست هاني بالمركز السادس، أما المركز السابع فاز به الطالب محمود الخشت (محافظة كفرالشيخ)، وفاز بالمركز الثامن محمد السيد (محافظة القاهرة)، وفازت الطالبة شهد هنداوي ( محافظة كفرالشيخ) بالمركز التاسع، وفاز الطالب زياد عبدالمجيد (محافظة القليوبية) بالمركز العاشر.