مسؤول أمريكي: لم يتم إجلاء 100 مواطن أمريكي في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال كبير موظفي البيت الأبيض الأمريكى رون كلاين، إن نحو 100 مواطن أمريكي تم تركهم في أفغانستان مع انتهاء الجسر الجوي الدولي من كابول الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن كلاين قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تأمل في أن تواصل قطر الرحلات الجوية مع العاصمة الأفغانية كابول في الأيام القادمة ليتمكن الأمريكيون من الخروج من أفغانستان.

وأوضح كلاين في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي ان ان": "نعرف أن العديد منهم لديهم عائلات. العديد منهم يرغب في البقاء.. ولكن الأشخاص الذين يريدون أن يغادروا، سنقوم بإخراجهم، كما قال الرئيس".

وذكر أن الإدارة تعمل أيضا من أجل إجلاء مزيد من المواطنين الأفغان الذين يحملون تأشيرات مهاجرين خاصة، وهي فئة تركز على المواطنين الأفغان الذين كانوا حلفاء للولايات المتحدة خلال تواجدها العسكري الذي استمر 20 عامًا في أفغانستان.