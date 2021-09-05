ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث السويس، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تشكيلاً عصابيًا، يضم 6 متهمين تخصصوا في سرقة المساكن بحي فيصل.

كانت البلاغات تعددت من وقائع سرقة الوحدات السكنية بنطاق حي فيصل، وأفادت المعاينة والتحريات أن اللصوص يتسلقون أنابيب الصرف وجدران المنازل لاقتحام الشقق عن طريق كسر الأبواب والنوافذ وسرقة محتوياتها.

توصلت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية اللصوص، وجرى إعداد عدة كمائن لضبطهم، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة فيصل من ضبط المتهمين الذين اتخذوا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، ونفذوا 17 عملية سرقة.

عُثر بحوزة المتهمين على فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض، وبمناقشتهم أرشدوا عن مكان المسروقات التي لم يبيعوها بعد، وهي 6 شاشات عرض ومشغولات ذهبية وثلاث أسطوانات بوتاجاز.