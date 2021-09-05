محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة المرحلة الثانية للقبول بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، اليوم الأحد، الحد الأدنى لمجموع القبول للمرحلة الثانية بالصف الأول الثانوي العام والخدمات، والخاص للعام الدراسي (2021 – 2022) بمجموع 220 درجة.

قال المحافظ إن اعتماد الحد الأدنى جاء بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدارس الثانوية للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن تبين وجود أماكن شاغرة في بعض المدارس بالإدارات التعليمية.

وأضاف الشريف، في بيان صحفي، أنه يجرى قبول الطلاب وفقًا للأماكن المتاحة في كل مدرسة فيما لا يزيد عن كثافة الفصل المحدد، على أن يجرى القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التي يريد التقدم للصف الأول الثانوي في المدارس التابعة لها مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.​