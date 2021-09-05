وتمكن الجنود من تجنب الأسر من خلال التلويح بأعلام طالبان والادعاء أنهم ذاهبون إلى العاصمة «كابول» للترحيب بالمتمردين بوصفهم «محررين أبطال»، حتى يتمكنوا من الوصول إلى المطار، وسط مخاوف راودت هؤلاء الجنود عند كل حاجز، حيث كان مسلحو «طالبان» مترددين في إزالة البرقع.
وكان جنود القوات الخاصة في مهمة استطلاعية سرية في جنوب البلاد عندما اندلع كل شيء، وتم تحذيرهم من عدم توفر طائرات هليكوبتر لنقلهم إلى بر الأمان.
ووفق «دايلي ستار» البريطانية، فقد قرر الجنود أن أفضل فرصة لهم للهروب هي الاختباء تحت مرأى من الجميع، حيث ساعدتهم الشرطة الأفغانية لمكافحة الإرهاب من خلال منحهم مجموعة متنوعة من «البراقع» بألوان مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالبرقع.. قوات خاصة بريطانية تتخفى من طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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